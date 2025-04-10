На Дніпропетровщині жінка випадково вистрелила собі в око

Жінка з Кам’янського опинилася в реанімації після нещасного випадку з пневматичною зброєю.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини.

За інформацією лікарів, потерпіла отримала важке поранення, випадково вистріливши у себе під час чищення пневматичної зброї. Куля потрапила в ліву очницю, спричинивши серйозні ушкодження.

На місце події оперативно прибули медики швидкої допомоги, які надали першу допомогу та доправили жінку до Кам’янської лікарні екстреної медичної допомоги. Під час обстеження з’ясувалося, що вона має проникаюче кульове поранення, яке становило загрозу для життя.

Через серйозність травми медики вирішили транспортувати пацієнтку до одного з медичних закладів Дніпра. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів і отримує всю необхідну допомогу.

Медики наголошують на важливості дотримання правил безпеки при поводженні зі зброєю, навіть якщо йдеться про пневматичні засоби. Недбалість у таких випадках може коштувати життя.