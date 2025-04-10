На Дніпропетровщині жінка випадково вистрелила собі в око
Жінка з Кам’янського опинилася в реанімації після нещасного випадку з пневматичною зброєю.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини.
На місце події оперативно прибули медики швидкої допомоги, які надали першу допомогу та доправили жінку до Кам’янської лікарні екстреної медичної допомоги. Під час обстеження з’ясувалося, що вона має проникаюче кульове поранення, яке становило загрозу для життя.