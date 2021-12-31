На дорогах Финляндии погибли 210 человек в 2021 году, в Украине 1280 за полгода

За прошедший год в Финляндии в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 210 человек, сообщает Организация транспортной безопасности (Liikenneturva). Эта цифра основана на предварительных данных Статистического центра с января по ноябрь и данных газет, собранных Liikenneturva за декабрь 2021 г. Цифра может еще увеличиться, когда в начале января опубликуют точную статистику за этот год, пишет Служба новостей Yle .

Фото: Tiina Jutila / Yle

По данным Liikenneturva, количество погибших в результате ДТП осталось на уровне предыдущего года. Однако число получивших травмы снизилось примерно на одну десятую по сравнению с 2020 годом.

Значительных изменений в количестве смертей среди различных групп участников дорожного движения не произошло. В относительном выражении наибольшее колебание произошло в группе мотоциклистов: на дорогах погибло 28 мотоциклистов, что на десять больше, чем в предыдущем году.

В Министерстве внутренних дел Украині летом озвучили печальную статистику за полгода: в Украине в среднем каждые три минуты происходит ДТП, каждые 15 минут травмируется один человек, а каждые три часа один человек гибнет. В целом за год количество аварий на украинских дорогах выросло почти на 20%, самый высокий уровень аварийности – в Киеве, Киевской и Одесской областях. За шесть месяцев 2021 года уже произошло 86 тысяч 459 ДТП: погибли – 1 тысяча 281 человек, пострадали – 12 тысяч 753 отмечает издание Слово и дело.