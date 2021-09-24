На Эльбрусе погибли пять альпинистов

Во время восхождения на гору Эльбрус — высочайшую вершину Кавказского хребта — погибло пять альпинистов, 14 человек удалось спасти.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию МЧС РФ.

«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, 5 человек погибло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40-70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха до -20°C. Видимость не более 1 метра. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы.

Как сообщает ТАСС, группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте более 5 тыс. метров на Эльбрусе, запросила помощь у спасателей вечером 23 сентября. Сообщалось, что в нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

Организатор восхождения Денис Алимов сообщил ТАСС, что группу сопровождали четыре альпиниста-профессионала, они делали все возможное для оказания помощи туристам.