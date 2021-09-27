На Харкіщині жінка загинула під колесами потяга
Пенсіонерка намагалася встигнути перейти залізничні колії та потрапила під колеса потяга.
Трагедія сталася 24 вересня о 18:05 на залізничному переїзді у селищі Зідьки Чугуївського району.
Попередньо встановлено, що 77-річна мешканка селища Зідьки намагалася встигнути перейти колії перед швидкісним пасажирським потягом «Лиман– Дніпро».
Машиніст застосовував звукові та світлові сигнали, а також екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.
Від отриманих в результаті зіткнення травм пенсіонерка загинула на місці.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet