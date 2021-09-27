На Харкіщині жінка загинула під колесами потяга

Пенсіонерка намагалася встигнути перейти залізничні колії та потрапила під колеса потяга.

Трагедія сталася 24 вересня о 18:05 на залізничному переїзді у селищі Зідьки Чугуївського району.

Попередньо встановлено, що 77-річна мешканка селища Зідьки намагалася встигнути перейти колії перед швидкісним пасажирським потягом «Лиман– Дніпро».

Машиніст застосовував звукові та світлові сигнали, а також екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.

Від отриманих в результаті зіткнення травм пенсіонерка загинула на місці.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Відділ комунікації поліції Харківської області