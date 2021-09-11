На Харківщині потяг збив підлітка, який їхав на велосипеді

15-річний хлопець загинув на місці.



Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Трагедія сталася 9 вересня о 18:39 у селищі Подвірки. Під час руху в напрямку Люботина потяг сполученням “Основа – Люботин” збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. // Діло