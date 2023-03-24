На Харківщині чоловік загинув, підірвавшись на міні

У четвер, 23 березня 2023 року, у Харківській області у лісосмузі на російській міні підірвався чоловік. Трагедія сталася в Купʼянському районі області.

“Сьогодні близько 16:00 у лісосмузі біля с. Григорівка Куп’янського району на російській міні підірвався 46-річний місцевий мешканець. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці”, – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Очільник ОВА закликав місцевих жителів бути максимально уважними та обережними.

“Важливо утримуватися від відвідувань лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними для життя. Бережіть себе!” – наголосив Синєгубов. // УНІАН