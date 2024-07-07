На Харківщині родина в авто підірвалася на міні: загинуло четверо осіб
7 липня на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо осіб, серед них є дитина.
За словами голови ОВА, родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.
«Розпізнавання тіл триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: четверо дорослих та дві дитини. Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває», – зазначивв Синєгубов.
Наразі на місці працюють слідчі та рятувальники. // ГлавкомTweet