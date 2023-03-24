На Харківщині вантажівка підірвалася на міні, водія госпіталізовано

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у с. Вільхівка Харківського району 24 березня близько 9:00 водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні.

Встановлено, що чоловіку 56 років та він є співробітником дорожньо-будівельної компанії. Потерпілий отримав мінно-вибухову травму. Наразі його госпіталізовано до лікарні.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура