На Харківщині внаслідок вибуху невстановленого предмета підлітку відірвало пальці

15 грудня близько 16:00 до чергової частини Ізюмського РУП надійшла інформація про те, що 15-річний неповнолітній в лісопосадці поблизу села Донецьке в результаті детонації невстановленого вибухового пристрою отримав тілесні ушкодження.

Наразі життю підлітка загрози немає, його госпіталізували до лікарні Харкова.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області