На Харьковщине умерла женщина, которая решила рожать дома без врачей

В Харьковской области ребенка, рожденного в антисанитарных условиях, удалось спасти

Как сообщили Depo.Харьков в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 21 октября около 12:00 в Чугуевский отдела полиции от дежурного врача скорой помощи поступила информация о родах на дому.

Бригада медиков, которая выехала в поселок Эсхар, констатировала смерть роженицы. Установлено, что 35-летняя женщина рожала на дому в антисанитарных условиях. В это время по месту жительства находился отец ребенка. После родов 42-летний мужчина пошел за лекарствами, а когда вернулся роженица уже умерла. Отец ребенка вызвал «скорую» помощь, медики констатировали смерть женщины и направили в больницу новорожденного мальчика для установления состояния его здоровья.

Выяснилось, что за всю беременность женщина к врачам не обращалась и на учете в женской консультации не состояла. Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователи Чугуевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проводится досудебное расследование.