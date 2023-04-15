На Херсонщині підліток вистрілив зі знайденого гранатомета і отримав тяжкі травми

У Херсонській області хлопець знайшов гранатомет. Він випадково вистрілив зі зброї та отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram .

Як зазначають у відомстві, інцидент стався у селі Петропавлівка.

“18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет і приніс його додому. Він вирішив ближче розглянути знахідку і випадково вистрілив зі зброї”, – сказано в повідомленні ОВА.

Внаслідок інциденту він отримав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Постраждалого госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.

В ОВА наголошують, що про знахідку зброї, вибухівки чи боєприпасів необхідно повідомити військових, правоохоронців чи рятувальників. Чіпати знайдене озброєння заборонено.