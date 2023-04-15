На Херсонщині підліток вистрілив зі знайденого гранатомета і отримав тяжкі травми
У Херсонській області хлопець знайшов гранатомет. Він випадково вистрілив зі зброї та отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.
Як зазначають у відомстві, інцидент стався у селі Петропавлівка.
“18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет і приніс його додому. Він вирішив ближче розглянути знахідку і випадково вистрілив зі зброї”, – сказано в повідомленні ОВА.
Внаслідок інциденту він отримав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Постраждалого госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.
В ОВА наголошують, що про знахідку зброї, вибухівки чи боєприпасів необхідно повідомити військових, правоохоронців чи рятувальників. Чіпати знайдене озброєння заборонено.