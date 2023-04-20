На Херсонщину їздив не Путін, а звичайний двійник – секретар РНБО

Диктатор не зміг би ризикувати, вирушаючи у такуу поїздку експромтом, впевнений Данілов.

На тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей їздив не російський диктатор Володимир Путін, а один з його двійників.

У цьому переконаний секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Як заявив Данілов в ефірі національного марафону новин, справжній Путін – “людина перелякана”, тому не став би так ризикувати, їдучи на окуповані території.

“Ну, по-перше, ніякий Путін там не був. Це достеменно відома річ. Для того, щоб поспілкуватися зі справжнім Путіним, ви маєте щонайменше 10-14 днів провести на карантині. Ніякого Путіна там не було. Був звичайний двійник, яких у нього не один – це вже так само відома річ”, – сказав Данілов.

Він також нагадав, що контакт зі справжнім Путіним – дуже довга процедура. Закордонних гостей саджають за стіл на великій відстані від російського диктатора, що вже й казати про поїздки експромтом.

“Це пряма протилежність нашому президенту, який може в будь-який час відвідати лінію фронту, безпосередньо бути з нашими військовими. Це наша відмінність. Відмінність від бункерного діда Путіна, який скоро сам себе буде лякатися”, – додав Данілов.

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Російські пропагандисти заявили, що 18 квітня з’явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав окуповані частини Луганської і Херсонської областей України.

Водночас перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський висловив великий сумнів щодо того, що президент Росії Володимир Путін відвідував тимчасово окуповану територію Херсонщини. // УНІАН