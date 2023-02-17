На Хмельниччині в ДТП загинули троє людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 16 лютого, близько 17:20 години на трасі «Житомир — Чернівці» поблизу м. Старокостянтинів.

Відбулось зіткнення автомобіля «Fiat Croma» під керуванням 50-річного місцевого жителя та автогрейдера, за кермом якого перебував 52-річний житель с. Зеленці.

У результаті ДТП водій автомобіля «Fiat» та двоє його пасажирів 47 та 50 років від отриманих травм загинули на місці події.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області