На Київщині двоє дітей провалилися під кригу – 10-річна дівчинка загинула

На Київщині у Білоцерківському районі двоє дітей провалилися під кригу. 9-річного хлопчика встигли врятувати очевидці, а 10-річна дівчинка потонула.

Як розповіли рятувальники, 3 березня о 18:00 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення, про те що потрібна допомога в рятуванні дітей на кризі у селі с. Шкарівка Білоцерківського району.

Бійці чергового караулу 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква, що прибули на місце, встановили, що одну дитину вдалося врятувати мешканцям села, а інша дівчинка 2010 року народження потонула.

Тож рятувальники дістали тіло дитини з-під криги р. Рось. // Главком