На Київщині у пожежі загинула дитина

Нещодавно страшна подія сталася у селищі Володарка Білоцерківського району. Загинув чотирьохрічний хлопчик.

Повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку надійшло до оперативно-диспетчерської служби від сусідів.

Рятувальники оперативно прибули на місце і приступили до гасіння пожежі.

Вже на місці події сусіди розповіли, що в будинку можуть перебувати троє діток. Рятувальники приступили до пошуку.

Як з’ясувалось, хлопчика 2019 року народження, місцеві мешканці ще до прибуття рятувального підрозділу знайшли в дровнику. Він був переляканий, але неушкоджений. Старша сестричка знаходилась в школі. А доля ще одного хлопця залишалась невідомою.

На жаль, вже після того, як пожежу було ліквідовано рятувальники на згорілому ліжку знайшли тіло дитинки, 2020 року народження. Маленьке життя обірвалося в полум’ї, залишивши по собі лише біль і скорботу.

Опікуном дітлахів була бабуся. Вона на декілька хвилин залишила малечу, щоб сходити в магазин.

Причина трагедії ще встановлюється, але ніщо не поверне дитину її рідним.

Цей випадок нагадує, наскільки руйнівним і безжальним може бути вогонь. Нехай ця трагедія стане уроком для кожного, щоб зберегти інші маленькі життя.

ДСНС Київщини