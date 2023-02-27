На Київщині вибух газу зруйнував будинок (фото)

26 лютого, близько 8 години, до правоохоронців Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідмовлення про вибух.

«Як з’ясувалось, в одному з домоволодінь 63-річний господар житла запалив свічку, після чого пролунав вибух. Чоловіка з множинними опіками тіла та кінцівок госпіталізували до лікарні. Будинок практично зруйнований», — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліцейські Київщини вкотре закликають: шановні громадяни! Вчасно обслуговуйте та перевіряйте справність газового та електричного обладнання! Подбайте про себе та близьких!

Поліція Київської області