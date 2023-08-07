На Київщині загинули двоє комунальників

На Київщині, у Білоцерківському районі, загинули двоє працівників ЖЕКУ, які виконували роботи в каналізаційному колодязі

Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Відомо, що двоє слюсарів виконували роботи в каналізаційному колодязі селища Дослідницьке. На жаль, по приїзду медики констатували смерть обох чоловіків. Причина трагедії буде відома після висновків експертів.

На місці працювали співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини, рятувальники та медики.