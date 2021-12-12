На Львівщині 10 дітей отруїлися невідомою речовиною

Госпіталізовано 4 дитини.



“11 грудня близько 21:00 год. надійшло повідомлення, про отруєння дітей, які вдень перебували на хокейному матчі на “Льодовій арені” в м. Новояворівськ по вул. Т. Шевченка, 5”, – повідомили у Департаменті цивільного захисту ОДА.

Зазначається, що до приймального відділення КНП “Новояворівська районна лікарня ім. Ю. Липи” Яворівського району з скаргами на погане самопочуття звернулось 10 дітей, з яких госпіталізовано 4 дитини у задовільному стані з попереднім діагнозом – “отруєння невідомою речовиною”.

Причини та обставини отруєння – встановлюються.

По даному факту повідомлено відповідні служби. // Діло