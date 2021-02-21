На Львівщині через отруєння чадним газом загинуло троє людей
Ознак пожежі не виявлено.
У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинуло троє осіб.
Про це йдеться у довідці ДСНС.
Трагедія сталася у с. Сусолів Самбірського району.
“21 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в с. Сусолів Самбірського району у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи”, – йдеться у повідомленні.
Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучались. // LB.ua
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