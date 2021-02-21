На Львівщині через отруєння чадним газом загинуло троє людей

Ознак пожежі не виявлено.

У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинуло троє осіб.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

Трагедія сталася у с. Сусолів Самбірського району.

“21 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в с. Сусолів Самбірського району у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи”, – йдеться у повідомленні.

Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучались. // LB.ua