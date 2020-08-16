На Львівщині розбився мотоцикл з 15-річними підлітками

Вночі у суботу, 15 серпня, на Дрогобиччині трапилась ДТП, у яку потрапили двоє 15-річних підлітків. Про це повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА.

Приблизно о 00:30 у селі Опака відбулось лобове зіткнення автомобіля Ford Focus з мотоциклом марки Spark 150, яким керував 15-річний хлопець.

Унаслідок ДТП водій мотоцикла отримав перелом лівої нижньої кінцівки, ВЧМТ; пасажирка мотоцикла 2005 року народження, отримала ЗЧМТ, струс головного мозку, травма грудної клітки, відкритий перелом середньої третини лівої стегнової кістки зі зміщенням, відкритий перелом кісток лівого передпліччя зі зміщенням, рана кисті з пошкодженням сухожилків-розгиначів, травматичний шок 1 ступеня. Потерпілі госпіталізовані у Дрогобицьку МЛ №1. Обставини події встановлюються. // zaxid.net