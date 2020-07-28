На Львівщині сімох людей травмовано в ДТП з маршруткою
59-річний водій на повороті не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.
У Львівській області поблизу села Велика Озимина в Самбірському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса, внаслідок якої постраждали семеро людей.
Про це повідомляють на сайті Нацполіції.
Як попередньо встановили патрульні, водій маршрутного автобуса БАЗ-А079 сполученням «Самбір-Дрогобич», 59-річний житель Самбора, на повороті не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.
Унаслідок ДТП семеро пасажирів автобуса, в тому числі й чотирирічна дитина, звернулися по медичну допомогу. Їхні діагнози уточнюють.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей самий термін. // LB.ua