На Львівщині тільки за добу водії на смерть збили трьох велосипедистів

Вчора, 9 серпня, на Львівщині під колеса авто потрапило троє велосипедистів. На жаль, усі загинули.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

9 серпня близько 14:30 год. мешканець м. Луцьк 1972 року народження, керуючи автомобілем «Мерседес Бенц Е220», рухаючись автодорогою «Львів – Луцьк», в с. Прибужани (Кам’янка-Бузька ТГ) Львівського району, здійснив зіткнення з велосипедистом, мешканцем с. Обидів (Кам’янка-Бузька ТГ) Львівського району 1965 року народження, який від отриманих травм загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.

Близько 21:30 год. на автодорозі між с. Крехів та с. Глинськ (Жовківська ТГ) Львівського району, водій автомобіля «Рено Сценік», мешканець с. Крехів (Жовківська ТГ) Львівського району 1998 року народження, здійснив наїзд на велосипедистку, мешканку с. Глинськ (Жовківська ТГ) Львівського району 1956 року народження, яка загинула на місці події.

Обставини події встановлюються.

Біля 22:40 год. на автодорозі «Давидів – Товщів – Бібрка) не доїжджаючи до м. Бібрка (Бібрська ТГ) Львівського району, мешканець с. Вовчатичі (Ходорівська ТГ) Стрийського району 1994 року народження, керуючи автомобілем марки «АЗЛК-2141», здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця с. Шпильчина (Бібрська ТГ) Львівського району 1958 року народження, який помер на місці ДТП до приїзду ШМД.

Обставини події встановлюються. // Діло