На маму, яка повідомила про зникнення дитини винесли постанову за неправдивий виклик
Сьогодні 32-річна львів’янка, з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння, поставила на «ноги» увесь Львів. Жінка повідомила , що забула в трамваї свою 6-річну дитину. До поліції звернулася, з її слів, майже через годину після зникнення доньки.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульна поліція Львівської області.
Усі екіпажі почали обстежувати можливі маршрути руху дитини. Через камери Центру безпеки міста перевіряли усіх пасажирів, які виходили на зупинках.
Дівчинки серед них не було.
Паралельно пошуки тривали через соцмережі. В одній із популярних груп вихователі садочку до якого ходить згадана дівчинка, побачили, що її шукають. Педагоги одразу повідомили, що дитина у них.
В садку на вулиці Костя Левицького, поліцейських чекав вже і батько дитини. Вихователі розповіли, що мама привела дитину ще о 10-й ранку і відтоді не забирала. Разом з татом та дівчинкою патрульні поїхали до Галицького відділу поліції. Там патрульні винесли на жінку постанову за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП.
Вже завтра цією сім’єю займатиметься відділ ювенальної превенції.