На маму, яка повідомила про зникнення дитини винесли постанову за неправдивий виклик

Сьогодні 32-річна львів’янка, з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння, поставила на «ноги» увесь Львів. Жінка повідомила , що забула в трамваї свою 6-річну дитину. До поліції звернулася, з її слів, майже через годину після зникнення доньки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульна поліція Львівської області.

Усі екіпажі почали обстежувати можливі маршрути руху дитини. Через камери Центру безпеки міста перевіряли усіх пасажирів, які виходили на зупинках.

Дівчинки серед них не було.