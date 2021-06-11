На Миколаївщині пропала 2-річна дівчинка (фото)

Встановлюється місцезнаходження Шевчук Олени Максимівни 2019 р.н., яка гралась біля двору будинку в с. Воєводське Первомайського району (колишнього Арбузинського) та зникла.

Прикмети: волосся світле кучеряве.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дівчинки або надати іншу корисну інформацію, — терміново телефонуйте на 102 або повідомляйте до відділення поліції № 1 Первомайського районного управління ГУНП в Миколаївській області за тел.(05132) 3-04-99, (0512) 53-13-06, або за адресою: смт. Арбузинка, вул. Шевченка, 200.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області