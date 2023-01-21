На Миколаївщині автомобіль підірвався на міні, серед постраждалих – немовля

Published

У Миколаївській області автомобіль з цивільними підірвався на міні. Серед постраждалих дитина віком 3 тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону Ганни Замазєєвої.

Як пише Замазєєва, трагедія сталась у Вітовському районі, неподалік від села Любомирівка.

“Автівка підірвалася на міні. Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля віком 3 тижні”, – пише голова Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону.

Наразі інші подробиці трагедії не розкриваються. Цивільних закликають бути обережнішими.

Like

Tags:

You may also like...