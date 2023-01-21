На Миколаївщині автомобіль підірвався на міні, серед постраждалих – немовля

У Миколаївській області автомобіль з цивільними підірвався на міні. Серед постраждалих дитина віком 3 тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону Ганни Замазєєвої.