На Миколаївщині автомобіль підірвався на міні, серед постраждалих – немовля
У Миколаївській області автомобіль з цивільними підірвався на міні. Серед постраждалих дитина віком 3 тижні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону Ганни Замазєєвої.
Як пише Замазєєва, трагедія сталась у Вітовському районі, неподалік від села Любомирівка.
“Автівка підірвалася на міні. Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля віком 3 тижні”, – пише голова Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону.
Наразі інші подробиці трагедії не розкриваються. Цивільних закликають бути обережнішими.