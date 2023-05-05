На Миргородщині 3-річний малюк впав у колодязь

Повідомлення про нещасний випадок з 3-річним хлопчиком, що стався у селі Бухуни Шишацької громади, надійшло до сектору поліцейської діяльності № 1 (селище Шишаки) Миргородського райвідділу від працівників територіального підрозділу ДСНС. Дитину підняли на поверхню та ушпиталили до медичного закладу.

За інформацією т.в.о. начальника сектору поліцейської діяльності Михайла Антоненка, на даний час малюку надають необхідну лікарську допомогу – стан дитини стабільний, середньої тяжкості.

Як встановили поліцейські на місці події, під хлопчиком провалилися дошки, якими накрили отвір колодязя. Це сталося на подвір’ї будинку, в якому він мешкає разом з матір’ю. Попередньо відомо, що жінка в цей момент зайшла на кілька хвилин до будинку.

Вивченням обставин події та умов, в яких виховується дитина, займається інспектор ювенальної превенції. Триває перевірка.

Поліція Полтавщини звертає увагу батьків на загрози, що чатують на дітей на вулиці та дома. Радимо не залишати малюків без нагляду біля місць та об’єктів підвищеної небезпеки: колодязів, вікон, водойм, провалів, ям, недобудов, підвальних приміщень тощо.

Запам’ятайте, найчастіші причини травмування дітей:

Дитина залишилася без уваги дорослих. На жаль, достатньо хвилини неуваги, щоб втратити найдорожчу людину. Дитину не слід випускати з поля зору ані на мить. Навіть якщо вона зайнята іграшкою в дальньому кутку кімнати.

Москітна сітка на вікні, дошки на криниці, дерев’яні огорожі не врятують. Вагу дитини (навіть маленької) ці «бар’єри» не витримають та не зможуть уповільнить швидкість падіння.

Ризик падіння існує для дитини будь-якого віку. І навіть усвідомлення загрози у 6 років не гарантує абсолютної впевненості, що дитина у безпеці.

Ювенальна поліція Полтавщини нагадує про трагічний випадок, що стався з 5-річним хлопчиком у Лубнах 1 травня – дитина випала з 4 поверху та отримала тяжкі ушкодження. За її життя продовжують боротися лікарі.

Шановні батьки, не залишайте своїх дітей без нагляду! Неуважність може мати надвисоку ціну.

Відділ комунікації поліції Полтавщини