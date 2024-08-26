На нафтопереробному заводі в російському Омську стався потужний вибух (фото, відео)

За даними російських ЗМІ, після вибуху почалася пожежа, площа загоряння становить 1000 м2

На омському нафтозаводі «Газпромнефть-ОНПЗ» стався вибух. Наразі з установки АВТ-11, призначеної для розділення нафти на фракції та подальшої їх переробки, йде вогонь. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляють російські ЗМІ, площа загоряння становить 1000 кв. м. На місці працюють пожежники. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Омський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтопереробки у РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, безпілотники атакували аеродром «Енгельс» в Саратовській області. Нібито всі дрони було збито російською ППО. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

Очевидці кажуть, що вибух було чути в кількох районах міста. Безпосередньо перед загорянням було чути гучний вибух, від якого затряслися будинки та затремтіли вікна. // Главком