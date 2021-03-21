На Одещині автівка злетіла у річку: загинув пасажир (відео)

Пізно ввечері 18 березня у Балті на вулиці Пушкінській місцевий житель не впорався з керуванням свого Mercedes-Benz та з’їхав у річку. З водієм у салоні знаходився його товариш.

Самостійно чоловіки, 1987 року народження, вибратися з автомобіля, у якому заклинила система блокування дверей, не змогли. Працівникам ДСНС довелося вибивати скло на дверях. Коли дісталися до них, живим був лише водій. Його з переохолодженням забрала «швидка».

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини аварії, в тому числі — чи був кермувальник тверезий. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції