На Одещині чоловік під час купання в морі підірвався на міні
Очевидці стверджують, що потерпілий сьогодні святкував день народження.
На Одещині під час купання в морі внаслідок вибуху загинув чоловік.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні «Південь».
«У прибережних водах одного з пляжів Одещини стався вибух. Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови», — розповіли у командуванні.
У соціальних мережах користувачі повідомляють, що надзвичайна подія сталася у курортному селищі Білгород-Дністровського району. Очевидці стверджують, що потерпілий сьогодні святкував день народження. // УНІАНTweet