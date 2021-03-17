На Одещині дві 17-річні дівчини загинули у легковику, який влетів у вантажівку

Нині встановлюються обставини аварії, зокрема чи був водій “БМВ” тверезим.

Дві 17-річних дівчини загинули внаслідок ДТП на Одещині. Про це повідомляє поліція Одещини.

Як зазначається, дівчата разом з двома чоловіками, які були з ними в салоні легковика, в’їхали у припарковану на узбіччі вантажівку. Від удару дівчата загинули на місці, чоловіків з черепно-мозковими травмами та множинними переламами забрала “швидка”.

Нині встановлюються обставини аварії, зокрема чи був водій “БМВ” тверезим.

Нагадаємо, рейсовий автобус “Познань – Херсон” потрапив у аварію неподалік польського міста Кашице в ніч проти 6 березня. Всередині перебували 57 українців. П’ятеро пасажирів – загинули. // ua-in.info