На Одещині під час пожежі у хаті загинуло подружжя

Подія сталася сьогодні вранці в селі Одаї у Подільському районі.

Місцеві жителі, які побачили задимлення в будинку, викликали рятувальників і поліцейських. Після ліквідації пожежі в оселі виявили тіла 58-річної господині будинку та її 55-річного чоловіка без ознак життя.

За попередніми даними причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Сектор поліцейської діяльності № 1

Подільського районного управління поліції