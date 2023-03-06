На Одещині 11-місячна дитина отруїлася щурячою отрутою

Інцидент стався у населеному пункті Велика Михайлівка.

У понеділок, 6 березня 2022 року, у Великій Михайлівці на Одещині госпіталізували 11-місячну дитину, яка отруїлася щурячою отрутою. Про це повідомляє прес-служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

“11-місячний хлопчик отруївся щурячою отрутою. Швидка була на місці вже за 7 хвилин – малечу госпіталізували до Велико-Михайлівської ЦРЛ”, – йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, наразі дитина знаходиться у задовільному стані. Обставини події поки не повідомляються. // УНІАН