На Одещині 15-річний хлопець помер під час уроку фізкультури

Про трагічну подію, яка сталася сьогодні, 17 грудня, близько 13-ї години в одному з сіл Березівського району, в поліцію повідомили лікарі швидкої допомоги.

Попередньо правоохоронці встановили, що учню 10-го класу стало зле на уроці фізкультури, він попросив вийти, а в коридорі впав. Учителі викликали підлітку «швидку» та намагалися надати йому домедичну допомогу, але лікарі, які прибули на місце, на жаль, констатували смерть хлопця.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Причину смерті дитини будуть встановлювати судово-медичні експерти.

Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Березівський районний відділ поліції Одещини