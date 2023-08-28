На Одещині розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Білгород-Дністровським районним відділом поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місце знаходження 15-річної Ярославцевої Ірини, яка 26-го серпня пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети: зріст 165-170 см, середньої статури, темно-русяве коротке волосся, карі очі.

Була одягнена: у сині спортивні штани, різнокольорову майку з білим написом, бузкові гумові шльопанці.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо вас повідомити до територіального відділу поліціїі за номерами телефонів (04849) 2 8361, (073) 09 10 877 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області