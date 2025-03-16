На Одещині в навчальному центрі повісився мобілізований, – ЗМІ

За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство на ліжку, використавши ремінь.

У Подільську на Одещині мобілізований вчинив самогубство у навчальному центрі. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Поки офіційної інформаці від обласного ТЦК чи поліції не надходило.

За попередніми даними, чоловік вчинив суїцид на ліжку, для цього використовував ремінь. Наразі на місці працюють правоохоронні органи. // Судово-юридична газета