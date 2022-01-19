На підприємстві у Черкаській області загинули двоє людей

У Держпраці розслідують причини трагедії.

У селі Боровиця Черкаського району Черкаської області на робочому місці знайшли мертвими двох людей. Про це вчора, 18 січня, повідомили в управлінні Держпраці в Черкаській області.

Трагедія сталась 16 січня на підприємстві, яка займається вирощуванням зернових та технічних культур.

“За інформацією роботодавця, електрика та охоронника підприємства виявили у холодильній камері без ознак життя”, — йдеться у повідомленні. // Діло