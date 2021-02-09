На Полтавщине столкнулись грузовики, оба водителя погибли

В Полтавской области в результате столкновения двух грузовых автомобилей погибли оба водителя транспортных средств.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

«Около 18:00 в полицию Полтавской области поступила информация, что под Кобеляками, на объездной автодороге Кобеляки-Решетиловка — Днепр, произошло ДТП с участием грузовых автомобилей «МAN» и «Renault», — сообщили в полиции.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, предварительно установила, что в результате столкновения оба водителя погибли.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.