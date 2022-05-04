На Полтавщині поліція встановлює обставини смерті малолітньої дівчинки

До відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції 3-го травня, близько 12:50, надійшло повідомлення від медиків Кобеляцької місцевої лікарні, що до них звернулась жителька села Вітрова Балка із повідомленням про загибель її 9-річної доньки.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, експертна служба та ювенальна поліція. Попередньо відомо, що дівчинка, 2012 року народження, ймовірно загинула внаслідок суїциду.

За даним фактом слідчий, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Наразі причини та обставини даної трагедії з’ясовує поліція.

Відділ комунікації Полтавщини

(За інформацією Полтавського

районного управління поліції)