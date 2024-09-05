На Полтавщині чоловік смертельно травмував себе бензопилою

Подія сталася 4 вересня близько 15-ї години у селі Орлик Кобеляцької громади. Поліція встановлює обставини події.

За попередньою інформацією, 67-річний чоловік під час обпилювання дерева поранив собі грудну клітку бензопилою. На жаль, чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер до приїзду карети швидкої допомоги. Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовуються.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)