На Полтавщині чоловік смертельно травмував себе бензопилою
Подія сталася 4 вересня близько 15-ї години у селі Орлик Кобеляцької громади. Поліція встановлює обставини події.
За попередньою інформацією, 67-річний чоловік під час обпилювання дерева поранив собі грудну клітку бензопилою. На жаль, чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер до приїзду карети швидкої допомоги. Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Причини та обставини події з’ясовуються.
Відділ комунікації поліції Полтавщини
(За інформацією Полтавського райуправління поліції)