На Прикарпатье легковушка слетела с обрыва: двое погибших, трое травмированных

На трассе Н-09 «Мукачево-Ивано-Франковск-Львов» произошло ДТП: в темное время суток автомобиль слетел с дороги в обрыв. В результате происшествия два человека погибли и еще трое были травмированы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Так, 10 октября в 21:05 произошло ДТП в Яремче: водитель автомобиля «Volkswagen Touareg» не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в обрыв. В транспортном средстве помимо водителя, были еще четверо пассажиров.

В результате аварии на месте происшествия погибли пассажиры: 31-летний житель Яремче и 24-летний житель Черновицкой области.

Еще три человека из Буковины доставлены в медучреждение. Речь идет о 27-летнем водителе, которого с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лопатки вместе с 25-летним пассажиром, у которого сотрясение головного мозга и политравма, доставлены в Яремчанскую больницу.

Еще один 24-летний пассажир с переломом костей черепа и другими травмами доставлен в областную больницу в Ивано-Франковске.

У водителя отобрали кровь на анализ относительно состояния опьянения.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК. Досудебное расследование продолжается.