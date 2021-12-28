На Прикарпатье в результате взрыва в больнице погибли два человека.

На месте работают восемь скорых.

В реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Погибли два человека.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

По данным министерства, взрыв произошел в палате реанимационного отделения. В результате инцидента погибли два человека.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

«Министерство здравоохранения приносит искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении. // УНИАН