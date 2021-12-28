На Прикарпатье в результате взрыва в больнице погибли два человека.
На месте работают восемь скорых.
В реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Погибли два человека.
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.
По данным министерства, взрыв произошел в палате реанимационного отделения. В результате инцидента погибли два человека.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.
Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
«Министерство здравоохранения приносит искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении. // УНИАН