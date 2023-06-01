На Рівненщині п’ятирічна дівчинка загинула у штучній водоймі

До поліції вчора, 30 травня, надійшло повідомлення від медиків, що вони констатували смерть малолітньої дитини в селі Річки. Попри вжиті реанімаційні заходи її життя врятувати не вдалося.

Слідчо-оперативна група відділення №7 (м. Корець) на місці події з’ясувала, що близько 13:40 п’ятирічна донька сказала 24-річній мамі, що їде кататися на велосипеді на дитмайданчик неподалік освітнього закладу, а вже за 20 хвилин її там ніхто не бачив. Батьки та односельці кинулися шукати дитину. Її виявила місцева жителька у штучній водоймі приватного господарства. Попередньо дівчинка не впоралась із керуванням і впала у воду.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 2 частини 2 статті 115 КК України з відміткою нещасний випадок. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.

Сім’я характеризується позитивно та на соцобліках не перебуває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області