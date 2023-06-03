На столичній Оболоні згоріли 14 гаражів (фото)

У пятницю, 2 червня, в Оболонському районі сталось загоряння гаражів. Внаслідок пожежі вигоріло 14 металевих боксів.

2 червня о 13:47 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Озерній, 3, що в Оболонському районі столиці. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС.

Як виявилось, сталось загоряння 14 гаражів. Під час гасіння пожежі вогнеборці винесли 5 газових та 2 кисневих балони.

О 14:57 займання локалізовано на площі 150 кв. м та о 15:15 – ліквідовано.

На місці було задіяно 5 од. пожежно-рятувальної техніки, а також 23 рятувальника.