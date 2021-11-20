На сумщині 12-річний хлопчик загинув під завалом піску

У Лебедині під час збору металобрухту загинув 12-річний хлопчик.

Сьогодні, близько 11.15, до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Лебедин на території колишнього заводу дитину присипало піском.

Виїздом на місце події попередньо встановлено, що двоє хлопчиків 12 та 13-років збирали металобрухт на території колишнього заводу. Та через зсув ґрунту один з них опинився під завалом.

Рятувальники витягнули дитину. Проте, попри вжиття реанімаційних заходів, хлопця врятувати не вдалося.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України з відміткою «Нещасний випадок». Наразі встановлюються всі обставини та причини цієї події.

Відділ комунікації поліції Сумської області