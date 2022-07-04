На Сумщині в ДТП загинув мотоцикліст (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, близько 21.30, по вулиці Андрія Шаталова в Охтирці.

Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення між автомобілем Mercedes Benz, за кермом якого перебував 24-річний чоловік, та мотоциклом Suzuki, під керуванням 19-річного водія. Внаслідок чого, мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці події.

Наразі у поліції встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Відділ комунікації поліції Сумської області