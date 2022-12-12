На Сумщині викрили чоловіка, який незаконно торгував газом

Зловмисник без відповідних документів здійснював продаж газу пропан-бутан. Однак залишитися невикритим чоловіку не вдалося. Його діяльність задокументували співробітники поліції.

Під час патрулювання міста Білопілля, співробітники сектору реагування патрульної поліції побачили чоловіка, який на території колишнього заводу здійснював продаж автоводіям газу пропан-бутан з автомобіля-газовоза, не маючи на це державної реєстрації та відповідної ліцензії на такий вид діяльності.

Зловмисником виявився 34-річний місцевий мешканець. Транспортний засіб з газом поліцейські вилучили. Загальний об’єм цистерни з газом склав 6 кубічних метрів.

Відносно чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 «Порушення порядку провадження господарської діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проводиться подальша перевірка.

Відділ комунікації поліції Сумської області