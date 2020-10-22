На трасі Львів-Шегині авто насмерть збило велосипедиста

У середу, 21 жовтня, на трасі Львів-Шегині автомобіль «Рено Мастер» на смерть збив велосипедиста.

Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 22:00 год. на автодорозі М-11 сполученням Львів-Шегині в с. Волиця Мостиського району. Зокрема, 49-річний водій автомобіля марки «Рено Мастер» на пішохідному переході здійснив наїзд на 34-річного велосипедиста.

Від отриманих травм водій двоколісного помер на місці ДТП.