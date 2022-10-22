На трасі Одеса-Рени перекинулася вантажівка: рух заблокований

На трасі Одеса-Рені поблизу с. Паланка заблокований рух в обидві сторони через аварію з вантажівкою, яка перекинулась. В результаті ДТП є травмовані.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку в Facebook Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Поблизу с. Паланка, на 50 км автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест) сталася дорожньо-транспортна пригода за участі великовантажного транспорту, що повністю заблокував рух. В результаті аварії є постраждалі.

Для відновлення проїзду на місці подій працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, бригада швидкої допомоги, представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та представники Державної прикордонної служби України.

Наразі рух в обидві сторони заблоковано.