На ВДНГ у Києві палає Парк динозаврів

Пожежа почалася з велетенської фігури одного з ящурів, що мешкають у нещодавно відкритому просторі Шуміленд

На території Національного експоцентру в Києві вдень 9 липня 2025 року сталася шокуюча пожежа. У Парку динозаврів, що є новою “родзинкою” ВДНГ, спалахнув один з велетенських ящурів. Ситуація ускладнена тим, що рухомі фігури динозаврів розташовані близько одна до одної, а їхні розміри заважають швидкій евакуації.

Про пожежу, наслідки якої видно з різних куточків Києва, повідомили столичні пабліки. Величезний стовп чорного диму видніється з усіх боків, а на відео, що зняли відвідувачі ВДНГ, видно, як миттєво спалахнула фігура динозавра, з якої почалася пожежа. Цікаво, що кияни, зокрема, мами з маленькими дітьми, спокійно йдуть повз стовпу вогню та палаючого ящура, від якого швидко відпадають частини тіла.

Наразі офіційної інформації від ДСНС чи ВДНГ про причини та наслідки пожежі поки немає. Нагадаємо, що “Шуміленд” відкрився лише 1 червня 2025 року – доісторичний світ гігантів користувався великою популярністю у відвідувачів. В ньому близько 50 моделей динозаврів, які рухаються й видають реалістичні звуки, справляючи незабутнє враження на дітлахів. // Інформатор