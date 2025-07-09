На ВДНГ у Києві палає Парк динозаврів
Пожежа почалася з велетенської фігури одного з ящурів, що мешкають у нещодавно відкритому просторі Шуміленд
На території Національного експоцентру в Києві вдень 9 липня 2025 року сталася шокуюча пожежа. У Парку динозаврів, що є новою “родзинкою” ВДНГ, спалахнув один з велетенських ящурів. Ситуація ускладнена тим, що рухомі фігури динозаврів розташовані близько одна до одної, а їхні розміри заважають швидкій евакуації.
Наразі офіційної інформації від ДСНС чи ВДНГ про причини та наслідки пожежі поки немає. Нагадаємо, що “Шуміленд” відкрився лише 1 червня 2025 року – доісторичний світ гігантів користувався великою популярністю у відвідувачів. В ньому близько 50 моделей динозаврів, які рухаються й видають реалістичні звуки, справляючи незабутнє враження на дітлахів. // ІнформаторTweet