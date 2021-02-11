На Вінниччині під час пожежі загинули бабуся з 8-річною онукою
Учора, 10 лютого, у місті Погребище під час пожежі загинули літня жінка та її онука.
Пожежа сталася у квартирі по вулиці Богдана Хмельницького, 94. Загорання почалося з першого поверху п’ятиповерхового будинку.
Рятувальники оперативно евакуювали жителів сусідніх помешкань. У квартирі, де виникла пожежа, пожежники виявили непритомними бабусю та дівчинку. На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя.
Пожежу ліквідували, а от причину загорання на даний момент встановлюють. // online.vn.uaTweet